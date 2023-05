AAG: Upravno sodišče ustavilo izvajanje odločbe o odstrelu medvedov

Ljubljana, 30. maja - Upravno sodišče je s 23. majem ustavilo izvajanje odločbe o odstrelu 235 medvedov v tem letu, ki jo je aprila izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor, so sporočili iz nevladne organizacije Alpe Adria Green. Ta je namreč vložila tožbo na sodišče. Po njihovih pojasnilih so lovci navkljub vloženi tožbi odstrel medvedov že izvedli.