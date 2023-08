ZN milico RSF v Sudanu obtožili spolnega nasilja

Ženeva, 17. avgusta - Združeni narodi so pripadnike sudanskih sil za hitro posredovanje (RSF) obtožili spolnega nasilja v več kot sto primerih, vključno s posilstvi in spolnim suženjstvom, je razvidno iz danes objavljenega poročila ZN. Visokemu tveganju nasilja naj bi bile izpostavljene predvsem ženske in dekleta v urbanih središčih ter regiji Darfur na zahodu države.