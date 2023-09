Odstopil posebni odposlanec ZN za Sudan

New York, 13. septembra - Posebni odposlanec ZN za Sudan Volker Perthes je danes odstopil zaradi napetosti z oblastmi v Kartumu. Diplomata so namreč sudanske oblasti junija razglasile za nezaželeno osebo in mu prepovedale vstop v državo. S tem so mu tudi onemogočile učinkovito opravljanje svojega dela. Njegov odstop je že sprejel generalni sekretar ZN Antonio Guterres.