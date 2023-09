Separatisti v Gorskem Karabahu začeli predajati orožje in vojaško opremo

Erevan/Moskva, 23. septembra - Separatistične oblasti v Gorskem Karabahu so v petek začele predajati svoje orožje in vojaško opremo, so sporočile ruske oblasti. Proces ob pomoči ruskih mirovnih sil se bo nadaljeval do konca tedna, so dodali. Po ocenah Moskve je bilo premirje doslej kršeno nekajkrat, pri tem je bil poškodovan azerbajdžanski vojak.