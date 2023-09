Separatisti v Gorskem Karabahu se pogajajo o umiku svojih vojaških sil

Erevan/Baku, 22. septembra - Separatistične oblasti v Gorskem Karabahu so danes izjavile, da so v teku pogajanja o umiku njihovih vojaških sil iz regije in vrnitvi prebivalcev, ki so bili razseljeni zaradi azerbajdžanske vojaške operacije. Opozarjajo na naraščajočo humanitarno krizo, Armenija pa se pripravlja na morebitno evakuacijo prebivalcev Gorskega Karabaha.