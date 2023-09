Armenski premier trdi, da se premirje v Gorskem Karabahu spoštuje

Erevan, 21. septembra - Dogovor o prekinitvi ognja med armenskimi separatisti v Gorskem Karabahu in Azerbajdžanom se načeloma spoštuje, razmere v regiji pa so stabilne, je danes dejal armenski premier Nikol Pašinjan. Prepričan je, da prebivalcem regije ne grozi neposredna nevarnost, vseeno pa je dodal, da je Erevan pripravljen sprejeti 40.000 družin, če bo to potrebno.