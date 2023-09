Prvi pogovori med Azerbajdžanom in separatisti v Gorskem Karabahu končani

Baku/Erevan/Ženeva/Moskva, 21. septembra - Prvi pogovori med armenskimi separatisti v Gorskem Karabahu in azerbajdžanskimi oblastmi v kraju Jevlah so se danes po približno dveh urah zaključili, so poročali azerbajdžanski mediji. V Bakuju so pogovore označili za konstruktivne in pojasnili, da so se ti končali z dogovorom, da se strani kmalu ponovno sestaneta.