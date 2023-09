Predsednica Pirc Musar na srečanju voditeljic opozorila na malo število dosedanjih predsednic Generalne skupščine ZN

New York, 20. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na letnem srečanju Globalne platforme voditeljic Generalne skupščine ZN v New Yorku opozorila, da so bile doslej v zgodovini ZN le štiri predsednice Generalne skupščine. Zato je pozvala k spremembam pravil postopka za večjo enakopravnost spolov na tem položaju.