Pirc Musar na ZN izpostavila podnebne spremembe, reforme, digitalizacijo in enakost spolov

New York, 19. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v današnjem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 78. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku posebej izpostavila podnebne spremembe in pri tem omenila tudi katastrofalne poplave v Sloveniji. Opozorila je še na potrebo po reformi Varnostnega sveta ZN, pasti digitalne dobe in enakost spolov.