Pirc Musar ob robu GS ZN tudi z Zelenskim

New York, 19. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes ob robu zasedanja Generale skupščine ZN v New Yorku med drugim srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ob tem je poudarila, da Slovenija trdno stoji ob strani Ukrajini, so sporočili iz urada predsednice republike.