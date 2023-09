Pirc Musar pred govorom v GS ZN vodila dialog o digitalnih tehnologijah

New York, 19. septembra - Predsednica Nataša Pirc Musar je v ponedeljek na sedežu ZN v New Yorku v okviru razvojnega vrha skupaj s kenijskim predsednikom Williamom Rutom vodila enega od šestih dialogov voditeljev držav, in sicer na temo digitalnih tehnologij. Na vrhu je generalni sekretar Antonio Guterres opozoril na zaostanek pri uresničevanju razvojnih ciljev.