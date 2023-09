Tanja Fajon: Slovenija si bo še naprej prizadevala za pravičen in trajen mir v Ukrajini

New York, 20. septembra - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je ob robu zasedanja 78. Generalne skupščine ZN v New Yorku zagotovila, da si bo Slovenija še naprej prizadevala za pravičen in trajen mir v Ukrajini, ki bo še naprej tudi tema razprav v Varnostnem svetu ZN, v katerem bo Slovenija nestalna članica v letih 2024 in 2025.