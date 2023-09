Za ministrico Fajon zgodba o posebni misiji Slovenije v Varnostnem svetu ZN končana

New York, 20. septembra - Zgodba o napotitvi posebne misije oziroma odposlanca Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024-2025 je končana, je slovenskim dopisnikom v New Yorku ob robu zasedanja 78. Generalne skupščine ZN povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Zagotovila je, da bo imela Slovenija v New Yorku najboljše diplomate.