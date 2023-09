Fajon s kolegi novoizvoljenih članic Varnostnega sveta ZN o prednostnih nalogah

New York, 19. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je na srečanju s kolegi novoizvoljenih članic Varnostnega sveta Združenega naroda v New Yorku razpravljala o vsebinskih prednostnih nalogah, med katere so uvrstili preprečevanje konfliktov in podnebno varnost. Strinjali so se še, da je treba okrepiti zaupanje v Varnostni svet, so sporočili z ministrstva.