Na ZN v New Yorku se začenja letno srečanje svetovnih voditeljev

New York, 19. septembra - V New Yorku se danes začenja splošna razprava na 78. zasedanju Generalne skupščine ZN, ki bo letos potekala predvsem v znamenju vojne v Ukrajini in razvojnih vprašanj. Že prvi dan bo zbrane svetovne voditelje nagovorila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, med govorci bosta tudi predsednika ZDA in Ukrajine Joe Biden in Volodimir Zelenski.