Guterres na razvojnem vrhu ZN pozval k izpolnitvi obljub

New York, 18. septembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes na razvojnem vrhu ZN svetovne voditelje pozval k izpolnitvi razvojnih obljub in hitrejšemu doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Svetovni voditelji, med njimi predsednica Nataša Pirc Musar, so se zbrali v New Yorku, kjer se bo v torek začela splošna razprava na 78. zasedanju Generalne skupščine ZN.