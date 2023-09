Splošna razprava na Generalni skupščini ZN letos v znamenju Ukrajine in razvoja

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 16. septembra - Splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se bo v torek začela v New Yorku, bo potekala predvsem v znamenju vojne v Ukrajini in razvojnih vprašanj, pri čemer revnejše države zahodnemu svetu očitajo, da zaradi Ukrajine zanemarja razvoj.