Uprava za varno hrano: Nadzor v primeru breskev in sliv v skladu z zakonodajo

Ljubljana, 18. septembra - Postopki nadzorov v primeru srbskih breskev in poljskih sliv z vsebnostjo pesticida klorpirifos so bili skladni z zakonodajo, so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zagotovili predstavniki uprave ter inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kot so izpostavili, pa so zaradi teh primerov sprejeli dodatne ukrepe.