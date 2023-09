Iz Hrvaške v Srbijo vrnili slive s prepovedanim pesticidom

Beograd, 1. septembra - Zaradi prisotnosti pesticida klorpirifos so iz Hrvaške v Srbijo vrnili pošiljko sliv, so v četrtek objavili na strani Evropske komisije. Minuli mesec so iz Hrvaške v Srbijo zaradi visokih ravni tega pesticida vrnili tudi breskve, nekaj tednov prej pa so breskve iz Srbije iz istega razloga zavrnili tudi na slovenski meji.