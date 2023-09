Spar po umiku spornih breskev in sliv napovedal dodaten nadzor

Ljubljana, 6. septembra - Potem ko je časnik Dnevnik v torek poročal, da so slovenski potrošniki poleti zaužili več ton srbskih breskev in poljskih sliv z vsebnostjo pesticida klorpirifos, kupljenih v trgovinah Spar Slovenija, so iz tega podjetja danes sporočili, da so v teh dneh sprejeli dodatne interne ukrepe pri neposrednem uvozu sadja in zelenjave iz držav izven EU.