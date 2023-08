Srbija zaradi uporabe prepovedanega pesticida beleži vračanje izvoženega sadja

Beograd, 19. avgusta - Srbske oblasti so pred časom dovolile interventen uvoz in uporabo v EU prepovedanega insekticida klorpirifos. Iz Slovenije so zato v Srbijo v začetku meseca že vrnili breskve, prav tako so to sadje pred dnevi vrnili s Hrvaške. Prav klorpirifos je najpogostejši razlog za vračanje izvoženega srbskega sadja, piše portal srbskega časnika Danas.