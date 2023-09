EU namenja Libiji po poplavah dodatnih 5,2 milijona evrov pomoči

Bruselj, 18. septembra - Evropska unija bo po uničujočih poplavah v Libiji, ki so zahtevale več tisoč življenj, v podporo tej prizadeti državi sprostila dodatnih 5,2 milijona evrov humanitarne pomoči. Sredstva bodo namenjena podpori lokalnih organizacij, ki skrbijo za zatočišča, sanitarije in higieno, prehrano, zdravje in vodo, je danes sporočila Evropska komisija.