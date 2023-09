ZN: Število smrtnih žrtev poplav v libijski Derni preseglo 11.000

Bengazi, 17. septembra - Število smrtnih žrtev uničujočih poplav v Libiji se je samo v mestu Derna na vzhodu države, ki so ga poplave najbolj prizadele, povečalo na približno 11.300, so danes sporočili Združeni narodi. Pri tem so se sklicevali na podatke libijskega Rdečega polmeseca, ki pa je kasneje omenjeno številko zanikal. Reševalne akcije se medtem nadaljujejo.