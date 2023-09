EU krepi pomoč Libiji po katastrofalnih poplavah

Bruselj, 14. septembra - Evropska unija v okviru mehanizma civilne zaščite povečuje pomoč Libiji po katastrofalnih poplavah. Po pomoči Nemčije, Romunije in Finske ter sprostitvi pol milijona evrov za humanitarno pomoč, so Libiji v okviru mehanizma pomoč ponudile še Francija, Italija in Nizozemska, so danes sporočili iz Bruslja.