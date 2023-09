ZN zaskrbljeni nad stanjem dveh jezov v poplavljeni Libiji

New York, 18. septembra - Po uničujočih poplavah v Libiji, ki so zaradi porušenja dveh jezov najbolj opustošile mesto Derna na severovzhodu države, so Združeni narodi danes opozorili na zaskrbljujoče stanje še dveh jezov v državi. Po navedbah Urada ZN za usklajevanje humanitarnih razmer (OCHA) so se pojavila "nasprotujoča si poročila" o njuni stabilnosti.