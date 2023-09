V Iranu ob obletnici smrti Mahse Amini več kot 260 aretacij

Teheran, 18. septembra - Iranski varnostni organi so ob sobotni prvi obletnici smrti 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini, katere smrt je lani sprožila val protivladnih protestov v državi, po poročanju iranskih medijev aretirali več kot 260 ljudi. Med razlogi so v Teheranu izpostavili kršenje javne varnosti, spodbujanje protestov in posedovanje orožja.