Sankcije proti Iranu ob obletnici smrti Mahse Amini uvedle tudi ZDA

Teheran, 16. septembra - Leto dni od smrti 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini, ki je v islamski republiki sprožila val množičnih protestov, so nove sankcije proti Iranu v petek uvedle tudi ZDA, in sicer proti 25 iranskim predstavnikom, trem medijskim hišam in podjetju za internetno cenzuro. V Iranu so sankcije Zahoda obsodili, poročajo tuje tiskovne agencije.