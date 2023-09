EU sprejela nove sankcije proti iranskim posameznikom in institucijam

Bruselj, 15. septembra - EU je pred sobotno obletnico smrti 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini danes sprejela nove sankcije proti štirim predstavnikom Irana in šestim iranskim institucijam. Na seznamu sankcioniranih, ki jim je EU zamrznila sredstva in prepovedala vstop v unijo, je tako zdaj skupno 227 posameznikov in 43 subjektov, so sporočili iz Bruslja.