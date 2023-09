Iz Slovenije ob obletnici smrti Mahse Amini podpora položaju žensk v Iranu

Ljubljana, 16. septembra - Premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta ob prvi obletnici smrti Mahse Amini, ki je v Iranu umrla v policijskem pridržanju, izrekla podporo iranskim ženskam. Položaj žensk v Iranu je še vedno zaskrbljujoč, je opozoril Golob, Fajon pa je poudarila, da so prihodnost sveta ženske in mladi po svetu, ki se borijo za svobodo.