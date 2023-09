Več deset tisoč ljudi v New Yorku zahtevalo opustitev izkoriščanja fosilnih goriv

New York, 18. septembra - Na ulicah New Yorka je pred zasedanjem Generalne skupščine ZN v nedeljo več deset tisoč ljudi zahtevalo odločnejše ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam. Predsednika ZDA Joeja Bidna so pozvali, naj razglasi izredne razmere in med drugim zahtevali opustitev izkoriščanja fosilnih goriv, poroča nemška tiskovna agencija dpa.