Vprašanje uvedbe kavcijskega sistema ostaja odprto

Ljubljana, 16. septembra - Aktivnosti za morebiten zagon kavcijskega sistema v Sloveniji so še vedno v teku, pri čemer pa vprašanje glede same uvedbe še vedno ostaja odprto. Kot alternativa temu se omenja tudi nadgradnja obstoječega sistema ločenega zbiranja in sortiranja odpadne embalaže, do česar pa so trenutno na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zadržani.