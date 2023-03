Nevladne organizacije s pozivom za vključitev povratnih steklenic v nastajajoči kavcijski sistem

Ljubljana, 27. marca - V društvu Eko krog, Zvezi potrošnikov Slovenije in Ekologih brez meja opozarjajo na pomanjkljivost obstoječega načina vračanja povratnih steklenic. Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, se v luči tega zavzemajo za vključitev steklenic v nastajajoči kavcijski sistem za embalažo pijač in uvedbo obveznih kvot povratne embalaže.