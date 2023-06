Na posvetu o uvedbi kavcijskega sistema ministrstvo in zbornica vsak na svojem bregu

Ljubljana, 5. junija - Okoljskih ciljev EU ne bomo mogli doseči brez uvedbe kavcijskega sistema, so na posvetu v državnem svetu opozorili predstavniki ministrstva in nevladnih organizacij. Na drugi strani so v Zbornici komunalnega gospodarstva prepričani, da je mogoče te cilje doseči z nadgradnjo obstoječega sistema ločenega zbiranja in sortiranja embalaže.