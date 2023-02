Ekologi brez meja ob slovenskih cestah pobrali več kot 140 kilogramov plastenk, pločevink in steklenic

Ljubljana, 19. februarja - Tretjino vseh odvrženih odpadkov ob slovenskih cestah, med katerimi prevladujejo plastenke, pločevike in steklenice, bi lahko preprečili s kavcijskim sistemom, je pokazala študija, ki so jo izvedli v okoljski nevladni organizaciji Ekologi brez meja. Na 24 izbranih odsekih cest so pobrali skupno 8714 kosov ali skoraj 145 kilogramov odpadkov.