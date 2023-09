Letošnji Oktoberfest daljši, a tudi dražji

München, 15. septembra - V Münchnu se bo v soboto začel sloviti festival piva Oktoberfest. Za varnost obiskovalcev bo skrbelo približno 600 policistov in okoli 2200 varnostnikov, so v sredo sporočile mestne oblasti. Festival, ki ga domačini imenujejo Wiesn, bo letos trajal dva dni dlje kot običajno, do 3. oktobra, obenem pa bo tudi pijača na njem nekoliko dražja.