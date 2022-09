V Münchnu po dveh letih znova odpira vrata Oktoberfest

München, 17. septembra - V bavarsko prestolnico se po dveh letih vrača sloviti festival piva Oktoberfest, ki so ga zaradi pandemije covida 19 lani in predlani odpovedali. Prvi sod piva, ki bo sicer letos dražje kot na prejšnjem Oktoberfestu leta 2019, bo danes točno opoldne slovesno odprl münchenski župan Dieter Reiter. Festival bo trajal do 3. oktobra.