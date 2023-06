Pivo na Oktoberfestu letos znova dražje

München, 23. junija - Cene piva na münchenskem slovitem festivalu Oktoberfest bodo letos v povprečju višje za 6,12 odstotka. To pomeni, da bodo morali obiskovalci za litrski vrček priljubljene alkoholne pijače odšteti med 12,60 in 14,90 evra, je razvidno iz pregleda cen, ki ga je objavilo bavarsko ministrstvo za delo in gospodarstvo.