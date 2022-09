V Münchnu navdušenje in gneča ob odprtju Oktoberfesta

München, 17. septembra - V bavarsko prestolnico se je po dveh letih vrnil sloviti festival piva Oktoberfest, ki so ga zaradi pandemije lani in predlani odpovedali. Prvi sodček piva je danes točno opoldne slovesno odprl münchenski župan Dieter Reiter. Bavarske oblasti se ne bojijo porasta okužb z novim koronavirusom, so pa previdnejši v Berlinu.