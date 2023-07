ICC z novo preiskavo zločinov v Sudanu, v Darfurju našli množično grobišče

Haag/Kartum, 14. julija - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je v četrtek sporočilo, da je začelo novo preiskavo domnevnih vojnih zločinov v Sudanu, kjer od aprila potekajo spopadi med sudansko vojsko in paravojaško skupino RSF. Isti dan so ZN sporočili, da so v Zahodnem Darfurju našli množično grobišče z najmanj 87 trupli. Šlo naj bi za žrtve sil RSF, ki to zanikajo.