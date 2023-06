V Sudanu po izteku dogovora o prekinitvi ognja novi spopadi

Kartum, 21. junija - Kmalu po izteku prekinitve ognja so v jutranjih urah v sudanski prestolnici Kartum in bližnjih krajih znova izbruhnili spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF). ZN medtem svarijo pred možnimi zločini proti človečnosti v regiji Darfur, saj naj bi konflikt dobil tudi etnično razsežnost.