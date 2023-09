Na posvetu o preprečevanju nasilja nad starejšimi izpostavili tudi kadrovsko problematiko v DSO

Ljubljana, 11. septembra - Problematike nasilja nad starejšimi se bo treba lotiti s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi, tudi z reševanjem kadrovske problematike v domovih za starejše (DSO), so sklenili danes na posvetu o preprečevanju nasilja nad starejšimi na ministrstvu za solidarno prihodnost. Sklenili so tudi dogovor o oblikovanju posebne strategije na tem področju.