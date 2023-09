Socialna zbornica predlaga uvedbo koordinatorja za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v zavodih

Ljubljana, 7. septembra - Socialna zbornica Slovenije po nasilju v Domu starejših občanov (DSO) Trebnje predlaga uvedbo koordinatorja za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v socialnovarstvenih zavodih in programih. Menijo, da bi tako uporabnikom zagotovili čim varnejše, prijazno in zaupno bivanjsko ali priložnostno okolje, so zapisali v odzivu na nasilje.