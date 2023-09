Varuh Svetina zgrožen in zaskrbljen ob primeru nasilja v DSO Trebnje

Ljubljana, 6. septembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je zgrožen in zaskrbljen ob pojavu posnetkov o nasilju nad starejšimi v DSO Trebnje na družbenih omrežjih. Ob tem je ponovno poudaril, da moramo imeti kot družba vedno in povsod ničelno toleranco do nasilja. V kratkem je napovedal sestanek s pristojnimi institucijami o problematiki nasilja nad starejšimi.