Medgeneracijska koalicija Slovenije in Društvo Šent obsojata nasilje v DSO Trebnje

Trebnje, 7. septembra - Medgeneracijska koalicija Slovenije in Društvo Šent obsojata dejanja nasilja, ki so se zgodila v Domu starejših občanov Trebnje. Koalicija se zavzema za aktivno spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in razumevanja, v Društvu Šent pa pozivajo k vzpostavitvi programov vrstniškega zagovorništva, sta organizaciji zapisali v sporočilih za javnost.