V nekaterih citrusih odkrili presežene mejne vrednosti pesticidov

Ljubljana, 29. decembra - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ugotovila, da določene pošiljke pridelkov presegajo dovoljene mejne vrednosti ostankov pesticidov klorpirifos in klorpirifos-metil. Najvišje ostanke omenjenih aktivnih snovi so ugotovili v citrusih iz Turčije. Uporaba teh pesticidov je od februarja v EU prepovedana.