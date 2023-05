Po SDS z lastnim predlogom novele zakona o štipendiranju še koalicija

Ljubljana, 9. maja - Koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica so pripravile predlog novele zakona o štipendiranju, s katero bi omogočili hkratno prejemanje Zoisove in državne štipendije. Predlagane spremembe bi v veljavo stopile s šolskim letom 2024/2025. Enako rešitev so sicer marca predlagali tudi v SDS, njihov zakonski predlog danes obravnava matični odbor DZ.