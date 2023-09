WHO pred prihajajočo zimo opozarja na prisotnost covida-19

Ženeva, 6. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila na zaskrbljujoče trende v povezavi s covidom-19, medtem ko se na severni polobli bliža hladnejše jesensko-zimsko obdobje. Vodstvo WHO poziva k okrepljenemu nadzoru nad širjenjem bolezni in cepljenju ranljivih skupin prebivalstva.