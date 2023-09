Minister Arčon v poplavah vidi priložnost za izboljšanje sodelovanja z avstrijsko Koroško

Globasnica, 4. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes na avstrijskem Koroškem obiskal dvojezične občine, prizadete v nedavnih poplavah, in tiste ki so pomagale prizadetim v ujmi v Sloveniji. Kot je dejal v Globasnici, v poplavah vidi tudi priložnost za izboljšanje sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško ob naravnih nesrečah.