Dokazila o škodi poslalo nekaj manj kot 80 odstotkov oškodovanih podjetij v ujmi

Ljubljana, 26. aprila - Dokazila o dejanski škodi v katastrofalnih poplavah avgusta lani je do roka, ki se je iztekel s ponedeljkom, poslalo 982 podjetij. To predstavlja nekaj več kot 79 odstotkov od 1239 oškodovancev, ki so prijavili škodo. Od 985 oškodovancev, ki so prejeli predplačila, pa jih je dokazila poslalo 809, so za STA sporočili z gospodarskega ministrstva.