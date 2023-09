Mok: Udeležba ruskih športnikov na azijskih igrah ni možna

Lozana, 3. septembra - Ruski in beloruski športniki ne bodo smeli tekmovati na azijskih igrah v Hangzhovu na Kitajskem, potem ko je Mednarodni olimpijski komite (Mok) sklenil, da načrt "ni izvedljiv". Julija je olimpijski svet Azije (OCA) na svoji generalni skupščini izglasoval, da do 500 športnikov iz Rusije in Belorusije na igrah lahko tekmuje kot nevtralni.